إيداع 5 من مناصري شباب بلوزداد رهن الحبس لقيامهم بأعمال شغب

أمرت قاضي الجلسة بمحكمة الجنح بسيدي امحمد بإيداع 5 مناصرين من شباب بلوزداد رهن الحبس المؤقت. بالمؤسسة العقابية الحراش لقيامهم بأعمال شغب.

وبالرجوع الى تفاصيل قضية الحال، تمّ توقيف المتهمين لقيامم بأعمال شغب فيما بينهم. خلال مباراة الجمعة الماضية التي جرت بين فريق شباب بلوزداد و نصر حسين داي، أدت الى تحطيم ملك الغير.

المتهمون وبعد توقيفهم من قبل عناصر الأمن، تمّ احالتهم على المحاكمة بموجب اجراءات المثول الفوري وجّهت لهم تهم تحطيم ملك الغير و ممارسة العنف ضد رجال القوة العمومية، في حين أمرت قاضي الجلسة بتأجيل جلسة المحاكمة إلى الأسبوع المقبل.