إيداع 6 أشخاص الحبس لتورطهم في المضاربة بتذاكر مباراة الخضر الفيلة

تم اليوم الخميس، إيداع 6 أشخاص الحبس المؤقت لتورطهم في بيع تذاكر مباراة المنتخب الوطني المحلي أمام نظيره كوت ديفوار بغير سعرها القانوني.

وقد تم توقيف هؤلاء المتورطين بناء على معلومات واردة لمصالح الدرك الوطني، مفادها وجود أشخاص يقومون ببيع تذاكر مباراة الجزائر كوت ديفوار بغير سعرها القانوني، حيث تراوح السعر بين 4000 دج و 10000دج.

ليتم على إثرها وضع خطة محكمة أسفرت عن توقيفهم، وتقديمهم أمام العدالة أين صدر في حقهم أمر بالإيداع .