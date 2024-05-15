إيداع 6 متهمين في قضية وفاة 5 أطفال بالصابلات الحبس المؤقت

كشف وكيل الجمهورية لدى محكمة حسين داي أنه تم إيداع إيداع 6 متهمين في قضية وفاة 5 أطفال غرقا بشاطئ الصابلات في العاصمة رهن الحبس المؤقت.

وخلال ندوة صحفية نشطتها نيابة محكمة حسين داي وتنويرا للرأي العام أوضح وكيل الجمهورية أنه في حدود الساعة الثالثة زوالا تعرض أوّل طفل للغرق على مستوى شاطئ الصابلات.

وتابع وكيل الجمهورية أنه وفي نفس المكان في حدود السابعة مساء نزل أطفال من الفوج الثاني للسباحة قبل أن يتعرض سبعة منهم للغرق.

وأسفرت التحقيقات التي أمرت بها نياية الجمهورية إلى وجود إهمال من الناحية القانونية والتنظيمية. بالإضافة إلى وجود عدم احترام الإجراءات اللازمة لتنظيم هذه النشاطات من تراخيص وتأمين الرحلات.

كما أفضت التحقيقات إلى عدم وجود عنصر بشري مؤهل لتنظيم مثل هذه الرحلات.وكذا إلى عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين حياة الأطفال.

وكشف وكيل الجمهورية بعد التحقيقات الأولية تم الاشتباه في تورط 13 شخصا منهم 8 وضعوا تحت الوقف للنظر.

وأضاف وكيل الجمهورية بعد استجواب المشتبه بهم تمت إحالتهم للمثول أمام قاضي التحقيق.

كما أمر قاضي التحقيق أمر بإيداع 6 متهمين رهن الحبس المؤقت، ووضع باقي المتهمين تحت الرقابة القضائية.

وأشار وكيل الجمهورية أن التحقيق متواصل وسيتم وضع الرأي العام في الصورة بإعلامه بمستجداته.