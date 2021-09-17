إيداع 6 متهمين ينشطون ضمن “الماك” وعنصر واحد من “رشاد” حبس القليعة

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد، بإيداع 6 متهمين رهن الحبس المؤقت على ذمة التحقيق. ينشطون ضمن المنظمة الإرهابية الماك.

كما أمر بايداع متهم واحد ينحدر من ولاية غليزان رهن الحبس المؤقت، بتهمة الانتماء إلى المنظمة الإرهابية “رشاد”.

أوامر قاضي التحقيق التي صدرت في ساعة متأخرة من ليلة امس، جاءت عقب تقديم المتهمين، أمام الجهات القضائية لذات المحكمة. وسط تعزيزات أمنية مشددة، بعد عملتي توقيف، الأولى نفذتها فرقة الأبحاث والتدخل بولاية سطيف التي ألقت القبض على المتهمين الست. بعاصمة الولاية، لتورطهم في الانتماء إلى جماعة “الماك” التي صنفتها السلطات الجزائرية مؤخرا. ضمن المنظمات الإرهابية التي تهدد أمن واستقرار الوطن.

وأما العملية الثانية فنفذتها فرقة الدرك الوطني، لولاية غليزان، هذه الأخيرة أطاحت بعنصر ينشط ضمن منظمة ” رشاد” الإرهابية.

وأوردت مصادر النهار أن المتهمين جميعهم، ثبت تواصلهم وانتماؤهم للمنظمات الإرهابية السالف ذكرها، بعد عملية تتبع وترقب دقيقة. في إطار التحريات المستمرة للإطاحة بخلايا ناشطة بداخل الوطن، لها مخطط إجرامي بتواطؤ أطراف تنشط هي الأخرى خارج الوطن. غرضها بث الرعب وحالة انعدام الأمن وسط السكان، سبق وأن تم توقيف 30 شخصا بكل من ولايات خراطة وبني وارتيلاتن. في أحداث السطو على محلات تجارية، باستعمال أسلحة بيضاء والعنف ضد رجال القوة العمومية.

وآخرون ثبت ضلوعهم في تنفيذ مخطط حرق الغابات بعدين الولايات، تنفيذا للمخطط الاجرامي الذي هندسته نفس الايادي الخارجية.

وفي السياق نفسه نفت مصادر النهار، تورط المتهمين الذين تم تقديمهم صبيحة امس في قضية حرق الغابات. واكدت أنهم متورطون في الانتماء الى المنظمتين الإرهابيتين، “ماك”و'”رشاد”.

بحيث وجهت للموقوفين تهما تتعلق جناية القيام بأعمال إرهابية وتخريبية تستهدف امن الدولة استقرار المؤسسات. عن طريق بث الرعب وسط السكان وخلق جو انعدام الأمن.