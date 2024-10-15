إيداع 7 أشخاص ووضع 3 تحت الرقابة ضمن شبكة إجرامية لاستيراد المخدرات

تم إيداع سبعة أشخاص رهن الحبس المؤقت، ووضع ثلاثة متهمين تحت نظام الرقابة القضائية بتهمة جنايات استيراد المخدرات بطريقة غير مشروعة، حيازة المخدرات والنقل قصد البيع في إطار جماعة إجرامية منظمة. حسب ما أفاد به اليوم الثلاثاء بيان لوكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي محمد.

أوضح المصدر ذاته، أنه عملاً بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، تعلم نيابة الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد ذات الاختصاص الإقليمي الموسع الرأي العام أنه في إطار مكافحة جرائم المخدرات وتبييض عائداتها الإجرامية، عالج القطب الجزائي المتخصص قضيتان (02) تتعلقان بحجز على مستوى دائرة اختصاص محكمتي العفرون والأغواط كمية إجمالية من المخدرات من نوع الكيف المعالج تقدر بـ 572 كغ، كمية من الذهب تقارب بـ 01 كغ، قطعتي (02) سلاح وذخيرة متنوعة، مناظير رؤية مركبات ومبالغ مالية بالعملتين الوطنية و الأجنبية.

وقد أسفر التحقيق - يضيف البيان – على توقيف عشرة (10) أشخاص مشتبه فيهم.

وأشار المصدر نفسه، إلى أنه قد تم تقديمهم أمام نيابة الجمهورية بتاريخ 10 و 15 أكتوبر 2024 وفتح تحقيق قضائي ضدهم من أجل جنايات استيراد المخدرات بطريقة غير مشروعة، حيازة المخدرات والنقل قصد البيع في إطار جماعة إجرامية منظمة جنح تبييض الأموال وحيازة أسلحة وذخيرة وتجهيزات حساسة.

وبعد استجواب المتهمين من طرف قاضي التحقيق، أصدر أوامر بإيداع سبعة منهم رهن الحبس المؤقت ووضع ثلاثة متهمين تحت نظام الرقابة القضائية.