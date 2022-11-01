إيداع 7 موظفين من بينهم اطارات بمؤسسة سونلغاز واوبيجي البليدة الحبس المؤقت

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة بوفاريك، بإيداع 7 موظفين من بينهم اطارات بمؤسسة سونلغاز واوبيجي بالبليدة الحبس المؤقت، بالمؤسسة العقابية بالبليدة.

وذلك بعد أن وجهت لهم تهمة الإهمال المتسبب في الوفاة ،وعدم تقديم خدمة المواطن، حيث تسبب انفجار الغاز شقتين بحي ديار البستان ببوفاريك والذي وقع خلال الشهر الماضي في وفاة 3 اشخاص بمستشفى الدويرة بالعاصمة.

عملية فتح تحقيق وقعت بعد قيام النائب العام لدى مجلس قضاء البليدة بزيارة مكان الحادث، اين استمع هذا الأخير الى شكاوي مواطنين الذي أكدوا أنهم قدم عدة شكاوي بوجود تسربات للغاز بالعمارة.

لكن مسؤولي سونلغاز واوبيجي، لم يستجيبوا نداءاتهم، حيث وقعت الكارثة ،وهو ما أغضب النائب العام الذي أكد في تصريح حصري لـ”النهار” وقتها أنه لن يتساهل مع كل مسؤول يتقاعس في أداء مهامه وعدم تقديم خدمة المواطن وحمل مسؤولية الانفجار لمسؤولي سونلغاز واوبيجي.

حيث أمر وقتها بفتح تحقيق معمق، وتقديم جميع متسببين في حادث إلى العدالة و حتى مسؤولي المؤسستين ودون استثناء.