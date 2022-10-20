إيداع 76 شخصا الحبس لارتكابهم أفعال المضاربة غير المشروعة

سجلت الجهات القضائية عبر الزوطن خلال الفترة الممتدة من 16 ل 20 أكتوبر الجاري متابعات قضائية ضد 98 شخصا لارتكابهم أفعال مضاربة غير المشروعة.

وحسب بيان وزارة العدل، فقد تمت إحالة هؤلاء المتورطين على المحاكم وفقا لإجراءات المثول الفوري، حيث صدرت أحكام بالإدانة وعقوبات بالحبس ضد 76 شخصا منهم لمدة تتراوح بين 7 و20 سنة حبسا نافذا، بالإضافة إلى غرامات مالية تتراوح ما بين مليون و10 ملايين دينار جزائري، في عدة محاكم بالمجالس القضائية الأتية: باتنة، الوادي، البليدة، تيزي وزو، وهران، تيبازة، البويرة، تمنراست، تبسة، المسيلة، معسكر، ورقلة، بومرداس، ميلة والشلف.