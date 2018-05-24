عاجل

إيداع 8 أشخاص الحبس بتهمة انشاء جماعة إرهابية

أخبار الجزائر
  • -
  • 0
إيداع 8 أشخاص الحبس بتهمة انشاء جماعة إرهابية
بقلم انيس بن حالة

أودع قاضي التحقيق لدى محكمة مستغانم 8 أشخاص رهن الحبس الاحتياطي بتهمة انشاء جماعة إرهابية وتمويل منظمة إرهابية دولية داعش.

إضافة إلى المساس للممتلكات مع محاولة استعمال المتفجرات.

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

دير لافير

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital