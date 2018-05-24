إيداع 8 أشخاص الحبس بتهمة انشاء جماعة إرهابية

إضافة إلى المساس للممتلكات مع محاولة استعمال المتفجرات.
أودع قاضي التحقيق لدى محكمة مستغانم 8 أشخاص رهن الحبس الاحتياطي بتهمة انشاء جماعة إرهابية وتمويل منظمة إرهابية دولية داعش.
إضافة إلى المساس للممتلكات مع محاولة…
تفحم شخصين وأصيب 5 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة إثر حادث مرور وقع اليوم الخميس بولاية أدرار .
وحسب مصادر لـ النهار، فإن الحادث وقع على الطريق…
شارك مجمع النهار في إفطار الصحفيين العرب بمدينة جدة السعودية، وهذا تحت رعاية وزير الثقافة والإعلام السعودي.
هذا ومثل رئيس التحرير بقناة النهار ياسر العرابي الرئيس…
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