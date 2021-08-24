صدر في الساعات الأولى من نهار اليوم الثلاثاء بمحكمة سيدي أمحمد. قرار إيداع 8 أشخاص مشتبه فيهم بقتل “جمال بن اسماعيل” رهن الحبس المؤقت.

للإشارة المشتبه فيهم وجهت لهم تهم تتعلق بحرق وتنكيل بجثة، وكذا تهم المساس بأمن الدولة والاعتداء على عناصر الأمن، بث الرعب في أوساط السكان

والانتماء إلى منظمات إرهابية.

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