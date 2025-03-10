إيداع 8 متهمين الحبس المؤقت شكّلوا عصابة أحياء وارتكبوا جريمة قتل بباتنة

أمر قاضي التحقيق بمحكمة باتنة اليوم الإثنين بإيداع 8 متهمين رهن الحبس المؤقت على ذمة التحقيق. لارتكابهم وقائع ذات طابع جنائي، إثر ضلوعهم في جريمة قتل فظيعة راح ضحيتها شخص. وتكوين عصابات الأحياء في جنح الظلام.

وتم متابعة المتهمين الموقوفين في اطار التحقيق بجناية الاشتراك في مشاجرة في اجتماع عصابات الأحياء ادت إلى وفاة شخص. من غير أعضائها وجنحة الاشتراك في مشاجرة في اجتماع عصابات الأحياء أدت إلى الضرب والجرح ليلاً.

وحسب بيان لنيابة الجمهورية لذات المحكمة، فإنه بناءا على نص المادة: 11 فقرة 3 من قانون الإجراءات الجزائية، فإن الوقائع تعود إلى بتاريخ 07 مارس 2025 على الساعة 22:00 ليلاً ، اثر وقوع شجار بين مجموعتين من عصابات الاحياء بأحد أحياء مدينة باتنة، أسفر عن وفاة شخص متأثرا بجرح بواسطة آلة حادة. كما أصيب شخصين آخرين بجروح من غير عناصر العصابة .

واستكمالا لاجراءات التحقيق تم استغلال عناصر الدرك الوطني كاميرات المراقبة تم تحديد هوية الفاعلين و توقيفهم. حيث يقدر عددهم ثمانية أشخاص تتراوح أعمارهم بين 14 و 20 سنة .

ليتم تقديمهم أمام الجهات القضائية واحالتهم على التحقيق. قبل أن يصدر في حقهم أوامر الإيداع بالمؤسسة العقابية بباتنة.