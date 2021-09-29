إيداع 8 موظفين في الإدارة المحلية لولاية البيّض رهن الحبس

من ضمن 51 متهما في قضية تبديد أموال عمومية

أمر، أمس، قاضي التحقيق لدى محكمة البيض، بإيداع 8 أشخاص رهن الحبس المؤقت، بعد مثول 51 شخصا أمام ممثل الحق العام لدى محكمة البيض، بتهمة تتعلق بالفساد المالي، منهم 12 موظفا في الإدارة المحلية لولاية البيض و39 ممونا.

القضية عالجتها الفرقة الاقتصادية والمالية لأمن ولاية البيض، على خلفية شكوى تفيد بوجود ثغرة مالية كبيرة في الحسابات.

مصادر “النهار” كشفت عن وجود مستندات خطيرة مالية بحوزة المجموعة، إضافة إلى خواتم دولة يجري التحقيق في عملية استعمالها.

وأضافت مصادر “النهار”، بأن الملف ثقيل من حيث المستندات والوزن وعدد المتهمين في انتظار الكشف عن تفاصيل أخرى عن القضية.