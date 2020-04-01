إيداع 9 أشخاص الحبس بتيارت بتهم التجمهر والاعتداء على عناصر الشرطة

أودع أمس قاضي التحقيق لدى محكمة فرندة في تيارت، 9 أشخاص الحبس الاحتياطي بعد أن وجهت اليهم عدة تهم، تأتي في مقدمتها اهانة هيئة نظامية.

وعلم من مصادر مطلعة، أن المتهمين انتقلوا إلى مصنع مخصص لإنتاج السميد وطالبوا بكمية كبيرة، قصد توزيعها على بعض موظفي وعمال المؤسسات الحكومية بسعر المصنع.

وهو ما رفضه المدير، كون ذلك مخالف للقانون كون المصنع يتعامل مع السجلات التجارية ومع تجار الجملة، مما أدى إلى وقوع مناوشات كلامية.

وتدخل على اثر هذه المناوشات، عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية وتم الاستماع لاقوال المتهم الرئيسي قبل أن يطلق سراحه.

وفور خروج المتهم، شرع في تسجيل فيديو، وراح بهين الشرطة ووصفهم بصفات غير لائقة، وهو يهدد ويتوعد.

كما أحضر المتهم، مجموعة من أصدقائه، وذكر شهود عيان أنهم قاموا بإضرام النار في الطريق وغلقها.

مما جعل عناصر الشرطة للمرة الثانية تقوم بفتح الطريق، وطالبوا المتهمين، بمغادرة المكان.

وأثناء عودتهم قام المتهمون بالاعتداء على عناصر الشرطة، ووجهوا لهم شتائم و سباب وأصيب 3 منهم بجروح متفاوتة الخطورة.

وتم توقيف المتهمين البالغ عددهم 9 أفراد، الذين خضعوا للمثول الفوري أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة فرندة، الذي الحال القضية إلى قاضي التحقيق.

ووجهت للمتهمين، تهم التجمهر و الضرب والجرح العمدي واهانة هيئة نظامية، وأضيفت للمتهم الرئيسي التشهير، بعد أن وصف عناصر الشرطة بعبارات غير لائقة.