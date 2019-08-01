إيداع 9 إطارات بديوان الحبوب الحبس المؤقت

أودع قاضي التحقيق بمحكمة تيارت ليلة الأربعاء إلى الخميس 9 إطارات بالديوان المهني للحبوب الحبس المؤقت على خلفية تورطهم في قضايا فساد.

وبالاستناد إلى مصادر رسمية، فإنه وفي إطار إستمرار التحقيقات المفتوحة حول تموين المطاحن العمومية والخاصة بالقمح.

بنوعيه “اللين والصلب” خاصة بالجهة الغربية للوطن، أين تم غلق 45 مطحنة بأمر من الوزير الأول نورالدين بدوي.

فقد أثبتت نتائج التحقيق تورط إطارات بتعاونية الحبوب والبقول الجافة بولاية تيارت كانوا يتلاعبون بالمنتوج المدعم.

وبالاستناد إلى مصادر “النهار” دائما، فقد خضع ليلة أمس 9 إطارات يشتغلون بالتعاونية سالفة الذكر للتحقيق على مستوى محكمة تيارت.

ليأمر قاضي التحقيق ايداعهم الحبس المؤقت من بينهم مدير المالية بذات التعاونية ومساعده وأمين الخزينة.