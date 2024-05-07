إيداع 9 شبان من مناصري اتحاد الحراش الحبس المؤقت

أمرت محكمة الجنح بدار البيضاء اليوم الإثنين بايداع 9 متهمين موقوفين الحبس المؤقت مع تأجيل محاكمتهم الاسبوع المقبل. فيما لايزال متهم واحد ” قاصر” يمثل أمام قاضي الاحداث عن نفس التهم .

ويتابع المتهمون بتهم تتعلق بجنحة العصيان والتحطيم العمدي لملك الغير، والتجمهر غير المسلح.

وتم تقديم المتهمين امام نيابة المحكمة ثم امام قسم الجنح وفقا لاجراءات المثول الفوري. بعدما تم توقيفهم يوم أمس الأحد، لقيامهم بأعمال شغب عشية نهاية المباراة التي جمعت شباب باتنة وفريق اتحاد الحراش السبت المنصرم.

وجرى تقديم المعنيين وسط تعزيزات أمنية مشددة، على محيط المحكمة، تحسبا لأي انزلاقات أمنية. لأجل السماع إليهم في محاضر رسمية.

وحسب معلومات أولية، فإن الموقوفين وفور إنتهاء المقابلة الكروية بالتعادل. قاموا بتحطيم منشآت تابعة لاملاك الدولة طالت محطات النقل، قطار ترامواي مما سبب شللا في حركة النقل.

كما أقدم المتهمون على تحطيم كراسي وكل ملحقات الملعب الواقع ببلدية المحمدية، محدثين خسائر جمة.

وحسب ذات المصادر فإنه تم تقديم مجموعة أخرى من مناصري الفريق أمام محكمة الحراش. لارتكابهم أعمال شغب مماثلة سيتم الفصل في مصيرهم خلال الساعات القادمة.