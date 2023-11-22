إيداع تلميذ الحبس المؤقت بتهمة محاولة القتل العمدي في سطيف

سطيف..

أمر قاضي الأحداث بمحكمة العلمة بإيداع التلميذ (ك.ع) صاحب 16سنة المتمدرس سنة رابعة متوسط الحبس المؤقت بمؤسسة اعادة التربية بتهمة جناية محاولة القتل العمدي.

وذلك بعد أن أقدم هذا الأخير على طعن زميلته نهار أول امس التلميذة (ع. أ)15 سنة التي تدرس معه في نفس المتوسطة سنة ثالثة بمؤسسة « بو قلعة مسعود »دوار بلهوشات بلدية بئر العرش. بثلاث طعنات بالسلاح الأبيض على مستوى الوجه و الصدر وأيضا على مستوى البطن وهي الأخطر بالقرب من باب المتوسطة.

والتي تم نقلها على اثرها إلى مستشفى الام والطفل وتم انقذها من طرف الفريق الطبي حسب من أورد الخبر للنهار بإجراءهم لها عملية جراحية. ومن ثم إلى العناية المركزة التي سرعان ما استفاقت منها واستدركت حياتها بقدرة قادر.

وكما أضاف نفس المصدر ان سبب اقدام التلميذ على فعلته هو علمه بأنه اصبح محل شبهة في المتوسطة على انه يتعاطى المخدرات والتلميذة هي من قامت بالوشاية به عند المستشار التربوي (المراقب العام) للمتوسطة الذي تم سماعه هو الآخر من طرف الدرك الوطني لتحديد المسؤولية عن سبب خروج المعلومة التربوية ووصولها الى أذن التلميذ الذي جن جنونه بسببها ما جعله يعتقد انه سيطرد فور استدعاءه للمجلس التأديبي وعند سؤاله عن سبب حمله للسكين فقد اكد انه وجده عند ابن عمه المتمدرس بالسنة الأولى وهو سكين يعتاد على حمله من أجل مآرب أخرى غير الجريمة والذي انكر ذلك ابن عمه بدوره في انتظار استكمال التحقيق ومثوله امام المحمة الجنائية الابتدائية تبقى القضية للمتابعة.