إيداع عادل سويزي الحبس المؤقت بعد طرحه منشورات تتضمن خطاب التمييز والكراهية

أمر قاضي محكمة الجنح بسيدي امحمد بإيداع أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي المعروف بالمؤثر عادل سويزي، رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية الحراش.

وجاء هذا القرار بعد طرحه العديد من المنشورات التحريضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومنشورات تتضمن توجيه خطاب الكراهية والتمييز ضد عدة ولايات.

وبالرجوع إلى تفاصيل قضية الحال التي عالجتها مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في فرقة مكافحة الجرائم السيبرانية التي تمكنت من توقيف المتهم صاحب الحساب الإلكتروني المدعو “ع.ع” بعد نشره منشورات تحريضية عبر موقع التواصل اجتماعي الفايسبوك بها خطاب الكراهية والتمييز ضد ولاية وهران.

وبعد تفتيش المتهم تم العثور بحوزته على هاتف نقال كان يستعمله في نشر تلك المنشورات التي من شأنها إثارة خطاب التمييز والكراهية. كما تم العثور بحوزته على قطعة مخدرات من نوع الكيف المعالج.

المتهم أحيل على العدالة وفقا لإجراءات المثول الفوري، ووجّهت له تهم المساس بالوحدة الوطنية، الترويج عمدا ووضع منشورات من شأنها المساس بالأمن والنظام العام باستعمال وسيلة إلكترونية. نشر خطاب التمييز والكراهية ضد منطقة معينة من الوطن باستعمال تكنولوجيا الإعلام والاتصال. إهانة هيئة نظامية. حيازة المخدرات لغرض الاستهلاك الشخصي.

وأمر قاضي الجلسة بتأجيل جلسة محاكمته مع وضعه رهن الحبس المؤقت.