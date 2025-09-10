إيداع تاجر تجزئة الحبس قام بتخزين 1459 عجلة مطاطية لخلق ندرة في السوق

أمرت محكمة ميلة، اليوم الأربعاء، بوضع متهم موقوف، وهو تاجر تجزئة في مجال العجلات المطاطية، رهن الحبس المؤقت، عن جنحة المضاربة غير المشروعة.

وتم تقديم المعني (ب. ط) البالغ من العمر 46 سنة أمام نيابة المحكمة للتحقيق معه. بعد ورود معلومات تفيد بوجود شخص ينشط في مجال التجارة بالتجزئة للعجلات المطاطية متخذا مـخزناً غير مصرح به. إذ تمكن المحققون بعد عملية التفتيش من ضبط 1459 إطار عجلات مطاطية معَدّة للمضاربة.

وكشف وكيل الجمهورية، في بيان صحفي، أنه عملاً بأحكام الـمادة 19 من قانون الإجراءات الجزائية، وفي إطار مواصلة محاربة ظاهرة المضاربة غير المشروعة في البضائع والسلع. وردت معلومات إلى مصالح الضبطية القضائية تفيد بوجود شخص ينشط في مجال التجارة بالتجزئة للعجلات المطاطية متخذا مـخزناً غير مصرح به.

وبعد عملية التفتيش تم ضبط 1459 إطار عجلات مطاطية معَدّة للمضاربة.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم تقديم المتهم أمام هيئة المحكمة لأجل محاكمته وفقا لإجراءات المثول الفوري عن جنحة المضاربة غير المشروعة.

ليتم تأجيل القضية إلى جلسة 14 سبتمبر 2025، مع الأمر بوضعه رهن الحبس المؤقت.