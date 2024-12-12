إيداع شخصين الحبس هرّبا من تركيا أزيد من 14 ألف “إكستازي” مدسوسة في “كاتشوب”

أمر قاضي التحقيق الغرفة الثانية لدى محكمة دار البيضاء، اليوم الخميس، متهمين اثنين رهن الحبس المؤقت على ذمة التحقيق. لضلوعهما في جريمة إستيراد 14 ألف و474 قرص مهلوس اكستازي بطريقة غير شرعية من دولة تركيا إلى الجزائر عبر مطار هواري بومدين.

حيث تم تحويل المتهمة الرئيسية “م.فضيلة” التي تعد أم لأربعة أطفال. تقطن بولاية معسكر الى المؤسسة العقابية بالقليعة. كما تم تحويل المتهم الثاني الى سجن الحراش بالعاصمة.

وفي نفس القضية لا يزال متهم ثالث ” بارون مخدرات” في حالة فرار. لتواجده خارج الوطن بدولة تركيا.

و حسب ما أوردته مصادر،” موثوقة” لقناة النهار، أنه تم فتح تحقيق في قضية الحال. في أعقاب إحباط إدخال كمية معتبرة من المؤثرات العقلية من نوع “إكستازي”. المعروفة بالوسط الإجرامي ب” الحلوى” عبر مطار هواري بومدين الدولي يوم الجمعة الفارط في عملية نوعية نفذتها مصلحتي الجمارك والأمن المختصة بالمطار.

حيث تم القبض على المسافرة متلبسة بالجرم فور ما وطأت قدميها التراب الوطني قادمة من تركيا عبر رحلة بطائرة الخطوط الجوية الجزائرية.

ليتم الكشف عن الكمية السالفة الذكر مدسوسة بإحكام في صلصلة الطماطم ” كاتشوب” .

كما أكدت ذات ” المصادر” أنه وخلال تفتيش حقيبة المتهمة. تم ضبط 7 قارورات لمعجون ” كاتشوب” حاولت المتهمة تمريرها بطريقة مموّهة. بعدما نحجت في العملية في مطار إسطنبول.

وعليه تم فتح القارورات وتفريغ محتواها واستغلال المؤثرات العقلية في إطار التحقيق باخضاعها للخبرة بمخبر مصالح الأمن المختصة.

و تأتي العملية على إثر خطة محكمة وضعها عناصر الضبطية القضائية. بعد تتبع وترصّد دقيقتين لأحد البارونات بالعاصمة. الذي كلّف مسافرة تاجرة ” كابة” أم لأربعة أطفال، تنحدر من ولاية معسكر. بجلب سلعة من عند أحد معارفه في سفريتها إلى دولة تركيا.

حيث تمكنت المعنية من تمرير السلعة عبر مطار ” اسطنبول ” بنجاح. قبل أن يتقبّض عليها رجال الشرطة برفقة شريكها البارون. الذي كان بصدد تسلّم الحقيية المشبوهة بإحدى الأماكن القريبة.

وفي إطار التحقيق دوما، تم تحويل الملف لمصالح الأمن المختصة. للتحقيق مع الموقوفين، ليتم تقديمهما أمام نيابة المحكمة. ثم قاضي التحقيق للسماع إلى أقوالهما بخصوص التهم المنسوبة إليهما.