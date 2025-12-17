إيداع فؤاد بن غنيسة الحبس عن تهم النصب والاحتيال

أمر قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة لدى محكمة الشراقة بالعاصمة، أمس الثلاثاء، بإيداع رئيس مؤسسة منتدى صدى الشباب، المتهم الموقوف المسمى “م.ف.ب”. لمتابعته جزائيا بتهم تتعلق بارتكاب جرائم النصب والاحتيال الموجه إلى الجمهور، والتزوير في وثائق رسمية، وانتحال صفة هيئة عمومية.

وجاء أمر القاضي المحقِّق بعد عملية إيقاف للمتهم من طرف مصلحة البحث والتحري للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالجزائر. وتقديمه أمام وكيل الجمهورية للسماع إلى أقواله في محاضر رسمية.

وذلك، بعد تحقيق باشرته المصالح ذاتها حول قيام المتهم “م.ف.ب” باستغلال منصب رئيس مؤسسة منتدى صدى الشباب. وهو ما منح الثقة لضحاياه، مستعملًا شهادات تثبت وقائع غير صحيحة ماديا تتمثل في تراخيص لغرض إنشاء مؤسسات استقبال الطفولة.

هذا، في انتظار ما ستسفر عنه مجريات التحقيق الذي لا يزال مفتوحًا، على مستوى الجهة القضائية ذاتها، لأجل السماع إلى ضحايا جدد.