إيداع 15 شابا بعد محاولتهم الحرڨة إلى إسبانيا

أمر قاضي الجلسة بمحكمة الجنح بسيدي امحمد بإيداع 15 شاب رهن الحبس المؤقت. في حين تم الإفراج عن 6 شباب آخرين تترواح أعمارهم ما بين 20 الى 30 سنة. هذا بعدما تمت متابعتهم بحيازتهم مؤثرات عقلية من نوع “بريڨابالين”. والشروع في مغادرة التراب الوطني بطريقة غير شرعية الى اسبانيا.

هذا وجاء توقيف المتهمين في ملف الحال من قبل مصالح الامن التي تمكنت من إحباط محاولة هجرة غير شرعية. خطط لها المتهمون عبر شاطئ الباخرة المحطمة ببرج الكيفان بالعاصمة

وترجع تفاصيلها بعدما تلقت حرس السواحل بالعاصمة معلومة عن تواجد مجموعة من الأشخاص في حالة خطر. في عرض البحر على متن قارب كانوا بصدد الهجرة الى أوروبا بطريقة غير شرعية.

ولدى تدخل ذات المصالح تم انقاذ المتهمين ، ليتم توقيفهم واحالتهم على جلسة المحاكمة وفقا لاجراءات المثول الفوري .

وعليه تم توجيه الاتهام لهم بجنحة من أجل مغادرة التراب الوطني بطريقة غير شرعية،وحيازة المؤثرات العقلية بغرض الاستهلاك الشخصي فيما لا يزال متهمين آخرين في حالة فرار يعدون الرأس المدبر لهذه الرحلة السرية، باعتبارهم منظمين لهذا رحلات بغرض تهريب المهاجرين، مقابل مبالغ مالية معتبرة، حيث برر كل متهم خلال سماعه من قبل وكيل الجمهورية انهم قاموا بالمجازفة بحياتهم ، نظرا لظروفهم المعيشية المزرية، فيما برر البعض برغبتهم في تغيير مجرى حياتهم بالعيش في اسبانيا بحثا عن الرفاهية، ،هذا وقد امر قاضي الجلسة بتأجيل جلسة محاكمتهم الى الأسبوع المقبل .