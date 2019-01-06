عاجل

إيداليا: إدراج فئة ذوي الإحتياجات الخاصة في الإحصاء العام المقبل للسكان 

الوطني
  • -
  • 0
إيداليا: إدراج فئة ذوي الإحتياجات الخاصة في الإحصاء العام المقبل للسكان 
بقلم حكيم ش

أعلنت وزيرة  التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، غنية إيداليا، اليوم الأحد بالجزائر العاصمة، أنه سيتم إدراج إحصاء الأشخاص ذوي الإعاقة في الاحصاء العام للسكان الذي سيجرى في 2020.

وأشارت الوزيرة على هامش الدورة العادية للمجلس الوطني للأشخاص المعوقين إلى أن الأرقام المتداولة بخصوص عدد ذوي الاحتياجات الخاصة لا تعكس الواقع.

وأوضحت بهذا الخصوص الى أن الاشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة غير محصيين بصورة دقيقة وأن العديد من الحالات غير مصرح بها.

وبالتالي فان الاحصاء العام للسكان هو الوسيلة الوحيدة لمعرفة العدد الحقيقي.

وبعد أن ذكرت أن الأرقام المتداولة حاليا بخصوص المعاقين على المستوى الوطني تبين أن عددهم لا يتجاوز 1 مليون شخص، وهي ماتعد بعيدة عن الواقع حسب إيداليا.


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

تطويرALM Digital

Content Protection by DMCA.com