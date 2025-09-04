إيدوين: “مباراتنا أمام الجزائر ستكون صعبة”

أكد لاعب منتخب بوتسوانا، إيدوين موهتسيوا، عزمه ورفقائه، تحقيق نتيجة ايجابية أمام المنتخب الوطني، رغم اعترافه بصعوبة المباراة.

وصرح اللاعب إيدوين: “ستكون مباراة صعبة، الجزائر تريد انهاء التصفيات في الصدارة، ونحن لازالت حظوظنا قائمة من أجل التأهل”.

كما أضاف لاعب منتخب بوتسوانا: “سنقدم أفضل ما لدينا في هذه المباراة، ونقاتل من أجل تحقيق نتيجة ايجابية”.

وبخصوص الأجواء التي تسبق هذه المباراة، قال إيدوين موهتسيوا: “مدينة تيزي زوز جميلة، الأنصار سيحضرون بقوة، لذا أتوقع بأن الأجواء ستكون مميزة خلال اللقاء”.

يذكر أن المنتخب الوطني، سيواجه سهرة اليوم الخميس، منتخب بوتسوانا، بملعب “حسين آيت أحمد” بتزي وزو، لحساب التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.