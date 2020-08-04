إيدير بوتريف: “أحلم بالمشاركة في كان 2022”

أعرب المهاجم الجزائري الشاب للنادي الملكي البلجيكي إكسلسيور . “إيدير بوتريف” عن أمنيته بالمشاركة في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2022 رفقة المنتخب الجزائري.

ونشر الموقع الرسمي للإتحاد الجزائري لكرة القدم حوارا مطولا مع اللاعب السابق لفريق سامبدوريا الإيطالي الذي قال فيه:

“لقد عشت لحظات التتويج بلقب كأس أمم إفريقيا بفخر كبير، وحتى عائلتي وأصدقائي إحتفلنا كثيرا بذلك التتويج، وإنه من الرائع ان يتوج منتخبنا الساحة الإفريقية”

وأضاف: ” في فريق لإكسلسيور كنت أنا ولاعب جزائري آخر، وسعدنا كثيرا بتتويج الخضر العام الماضي، وتلقينا حتى التهاني من الاعبين الآخرين”.

“المشارة في نهائيات كأس أمم إفريقيا ليست هدف بالنسبة لي لكنه حلم لأنه يفصلنا عام واحد على إنطلاقها ومن الصعب اللحاق بالمنتخب الوطني في هذه الفترة القصيرة، وسأكون فخور جدا في حال المشاركة في البطولة القادمة”.