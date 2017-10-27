“إيدير” يدعو زيدان لحفله في جانفي

دعا قيصر الأغنية الأمازيغية “إيدير”، الأسطورة العالمية، زين الدين زيدان، لحضور حفله الغنائي الذي سيقيمه بالجزائر يومي 4 و5 جانفي المقبل.

ومن المنتظر أن يُحي صاحب الأعنية الشهيرة “أبابا ينوفا”، أول حفل غنائي داخل أرض الوطن بعد 38 سنة من الغياب.

هذا وتربط الأسطورة زيدان علاقة وطيدة، بالفنان العالمي”إيدير” الذي سبق وأن رافقه خلال زيارته الأولى للجزائر سنة 2006.

ويتزامن الحفل الغنائي لإيدير مع تحضير الفريق الملكي لمواجهة سيلتا فيغو يوم 06 جانفي المقبل.

كما وجه إيدير الدعوة للعديد من الوجوه الفنية لحضور حفله، على غرار آكلي يحياتن، كمال حمادي، حمدي بناني والشاب خالد، حسب ما كشف عنه موقع “DIA” الجزائري.

ونزل الفنان العالمي ضيفا على مجمع “النهار” أمس الخميس، وأكد في تصريحات حصرية، أنه لم يلغ حفله في الجزائر يومي 4 و5 جانفي المُقبل.