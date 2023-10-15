إيدير يعترف للقاضي: أنا من “ذبح” جثة جمال بن اسماعين المتفحمة كنت “سكران” غلطت

اعترف المتهم الثاني ” إيدير.و” لرئيس الجلسة خلال مجريات محاكمة المتهمين قتلة ” جمال بن اسماعين ” اليوم الاحد. بأنه قام بفصل رأس جمال بن اسماعين عن الجثة التي كانت متفحمة، باستعمال سكين. الذي تسلمه من أحدهم متراجعا عن اقواله أين اعترف قبلا بانه من سلمه السكسن هو المتهم ” ب.علي”.

كما برر المتهم فعلته بأن مفعول الخمر أثر فيه وجعله يرتكب تلك الجريمة، كونه كان تحت الصدمة.

كما أنكر المتهم نكرانا قاطعا مشاركته في الاعتداء على الضحية وهو على قيد الحياة. مضيفا بانه وقتها كان في مهمة من رئيس الهلال الأحمر الجزائري لتوزبع قارورات المياه على سكان المنطقة.

وذكر المتهم أنه لم يسمع بالجريمة لانشغاله بالحرائق المشتعلة، كنا أنه وصل متأخرا في حدود الساعة التاسعة ونصف. اين تسلل في وسط الحشود، الى ان بلغ مكان تواجد الجثة، وخلالها قام بعملية الذبح.

واعترف المتهم أيضا بأنه كان الجميع حوله يحرضه على ذبح الجثة المتفحمة. حيث سمع احدهم يقول ” اذبحو واشرب دمو” ” اذبحو يستهل” ..ثم انهار المتهم يبكي مرددا ” صح سيدتي القاضي أنا غلطت صح..”.