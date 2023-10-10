إيدين هازارد يعلن إعتزاله ميادين كرة القدم

أعلن نجم الكرة البلجيكية ولاعب تشلسي وريلا مدريد السابق، إيدين هازارد، اليوم الثلاثاء، إعتزاله ميادين كرة القدم رسميا.

ونشر هازاد بيانا، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي، أعلن من خلاله إعتزال ميادين كرة القدم.

وجاء بيان نجم الكرة الجزائرية على النحو التالي:””يجب أن تستمع إلى نفسك وتقول توقف في الوقت المناسب”.

وأضاف هازاد:”بعد 16 عامًا وخوض أكثر من 700 مباراة، قررت إنهاء مسيرتي كلاعب كرة قدم محترف، لقد حققت حلمي ولعبت واستمتعت في العديد من الملاعب حول العالم.. خلال مسيرتي، كنت محظوظًا بمقابلة مديرين ومدربين وزملاء رائعين.. شكرًا للجميع على هذه الأوقات الرائعة، سأفتقدكم جميعًا”.

يجدر الإشارة، حقق إيدين هازارد صاحب 32 سنة، جميع البطولات المحلية والأوروبية مع الفرق ومثل أندية ليل الفرنسي، تشلسي الإنجليزي وريال مدريد الإسباني