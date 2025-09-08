“إيدي نات” تُوقع على إتفاقية مع شركة من جنوب إفريقيا

تم اليوم الإثنين، التوقيع على اتفاقية بين الشركة الناشئة “إيدي نات”، الناشطة في مجال تصنيع لواحق السيارات، وشركة “ميت أير للاستثمار” العاملة في قطاع السيارات بجنوب إفريقيا.

وحسب بيان لوزارة الصناعة، تم التوقيع على هذه الإتفاقية، بقيمة 150 مليون دولار، وذلك في إطار فعاليات معرض التجارة البينية الإفريقية IATF2025.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز الشراكة بين الطرفين، حيث ستقوم الشركة الجزائرية باستيراد المادة الأولية لصناعة الكوابل الكهربائية. وإعادة تصديرها إلى الشركة الأجنبية.

وفي هذا السياق، صرّح علي معمري، مدير الشركة، أن هذا التعاون الممتد على مدى خمس سنوات سيكون مثمرًا للبلاد. وسيساهم في إبراز كفاءات الشباب الجزائري. مؤكدًا أن الجزائر قادرة على لعب دور رئيسي في صناعة السيارات على المستوى الإفريقي.