إيران: أكثر من 8 آلاف إصابة جديدة و221 وفاة بفيروس كورونا

سجلت إيران 8 آلاف و201 إصابة و 221 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ووفقا لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) اليوم السبت، فقد ارتفع إجمالي الإصابات بكورونا الى ملیون و100 ألف و818 شخصا.

فيما بلغ عدد حالات الوفاة 51 ألفا و949 شخصا- تضيف ذات الوكالة-.

وأشارت إلى أن عدد المتعافین من فیروس كورونا بلغ 800 ألف و853 شخصا حتى اليوم.

بينما مازال 5 آلاف و739 شخصا في حالة حرجة جراء الإصابة بكوفيد-19.

وأجرت إيران 6 ملايين و657 ألفا و974 اختبارا للكشف عن الإصابة بكورونا في أنحاء البلاد حتى الآن.