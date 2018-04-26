إيران.. إعتقال شبكة تجسس مرتبطة ببريطانيا

ذكرت وكالة انباء فارس في إيران أن السلطات الإيرانية تمكنت من إعتقال أعضاء شبكة تجسس لها علاقة وثيقة بريطانيا.

وذكرت أن أعضاء الشبكة الأساسيين مرتبكون بتياري الفتنة والإنحراف ولديهم علاقات في تجنيد الجواسيس تحت غطاءات مختلفة.

وكان لديهم مشروع التغلغل داخل نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وذكرت المصادر الصحفية أن المعتقلين لهم إرتباط وثيق بجهاز الموساد، والوكالة المركزية للإستخبارات الأمريكيةCIA.

كما أن المتهمين قاموا بزيارات للأراضي الفلسطينية المحتلة، وشارك بعضهم في مؤتمر أمني حضره ضباط من جهاز الموساد.

ذكرت ذات المصادر أن جهات أمنية إيرانية تابعت عمل إحدى المنظمات غير الحكومية البيئية، وبعد ملاحظة بعض الشبهات حولها.

تم رفع تقارير للادعاء العام منذ أكثر من شهر، ليتم بعدها تكثيف المراقبة ثم اعتقال 7 عناصر نهاية الأسبوع الماضي.

كما أن أعضاء الشبكة كانوا يعملون في إطار مشروع أمريكي إسرائيلي للتجسس على مواقع حساسة في إيران.

وأضافت المصادر أن المتهمين كانوا يعملون على تحقيق ثلاثة أهداف، رصد للواقع البيئي في إيران، الاندساس بين الكوادر العلمية بالجامعات.

وكذا جمع معلومات عن الأماكن الحساسة والحيوية في إيران وتحديدا المواقع الصاروخية.