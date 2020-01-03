إيران.. إغتيال سليماني خطأ أمريكي جاء خدمة لـ”داعش”

وصف مجلس الأمن القومي الإيراني، إغتيال قائد “فيلق القدس” قاسم سليماني، بأكبر خطأ إستراتيجي ترتكبه الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة.

وعقد مجلس الأمن القومي إجتماعًا طارئًا لدراسة أبعاد إغتيال قاسم سليماني وإتخاذ القرارات المناسبة.

وأعلن المجلس أنّ أمريكا هي المسؤول عن جميع تداعيات وعواقب هذه المغامرة الإجرامية، مشددًا على أنّ إغتيال سليماني خطأ في الحسابات لن تفلت واشنطن من عواقبه بسهولة.

وركز البيان على النقاط الأساسية التالية: