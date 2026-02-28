إيران: إغلاق المجال الجوي بالكامل

أعلنت وكالة مهر الإيرانية، اليوم السبت، عن إغلاق المجال الجوي في ايران بالكامل حتى إشعار آخر.

كما أكدت الوكالة، انقطاع خدمات الهواتف المحمولة في أجزاء من طهران.

يشار أن هذا الإجراء جاء في أعقاب الهجوم الصاروخي الذي شنه الكيان الصهيوني على ايران اليوم السبت.

من جهته قال رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني ابراهيم عزيزي ردا على هذا الهجوم: “نهاية هذه الهجمات لن تكون بيدكم”.

كما أعلنت دولة العراق، عن الشروع في غلق مجالها الجوي بعد الهجمات الصاروخية الصهيونية التي استهدفت إيران.

وأفادت وسائل إعلام ايرانية، أن الهجمات الصاؤوخية طالت مناطق في أصفهان وقم وكرج وكرمانشاه، حيث استهدف مقرات حكومية ومباني وزارات.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، قد أعلن أن إسرائيل شنت هجوما صاروخيا وقائيا على إيران.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور