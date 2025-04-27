إيران.. إندلاع النيران مجددا في ميناء رجائي

وقع إنفجار في عدد من الحاويات في ميناء “شهيد رجائي”، في إيران، اليوم الأحد، وإندلعت النيران مجددا في الميناء.

وحسب وكالة أنباء “فارس”، تكافح السلطات الإيرانية وفرق الطوارئ والإطفاء منذ يوم أمس حرائق واسعة نشبت في أعقاب الانفجار الذي شهده الميناء بمدينة بندر عباس الساحلية جنوبي البلاد.

وكشفت إحصائية رسمية لأعداد الضحايا، أن عدد القتلى بلغ 28 شخصا في حين جرح حوالي 1139 شخصا.

وأعلنت المتحدثة باسم الحكومة الايرانية فاطمة مهاجراني أن الجهود مستمرة لاحتواء حريق الميناء بشكل كامل.

وقالت إن الاوضاع تحت السيطرة، حيث تم احتواء جزء كبير من الحريق، وتستمر الجهود لاحتواء الـ 20% المتبقية.