إيران: اعتقال شابتين بسبب الرقص في الأماكن العامة وبث الفيديو على مواقع التواصل

ألقي القبض على شابتين في إيران بعد بث مقطع فيديو رقصتا فيه، حسبما أعلنت وسائل إعلام محلية يوم السبت 9 مارس 2024.

وانتشر فيديو هاتين الشابتين وهما ترقصان بالقرب من ساحة تجريش، وهو مكان شعبي في شمال طهران. على نطاق واسع على شبكات التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة.

وذكرت وكالة تسنيم للأنباء أن المدعي العام في طهران أمر بالقبض على امرأتين. خرقتا الأعراف الاجتماعية من خلال الرقص في تجريش.

وكانت هاتان الشابتان ترتديان زي الحاج فيروز، وهو شخصية فولكلورية ترتدي اللون الأحمر. وتعلن رقصاتها وأغانيها عن وصول عيد النوروز، السنة الإيرانية الجديدة التي تبدأ في 20 مارس من هذا العام.

وانتشرت في إيران في الأشهر الأخيرة العديد من مقاطع الفيديو لنساء يرقصن في الأماكن العامة، وخاصة في مترو الأنفاق.