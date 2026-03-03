إيران..الإدعاء برفض مقترحات جنيف مجرد تبرير للحرب ولا نستبعد استهداف منشآت دبلوماسية بالمنطقة

اعتبرت الخارجية الإيرانية، أن الادعاء حول رفض المقترحات في المفاوضات الأخيرة في جنيف مجرد تبرير لشن الحرب.

وأوضحت الخارجية الإيرانية، أن ما يحدث اليوم بالمنطقة نتيجة لتقاعس المجتمع الدولي حيال جرائم “إسرائيل” في العامين الماضيين. مشيرة إلى أن العدو يرتكب إبادة جماعية في إيران ولم يترك خيارا سوى مقاومته. تابعة “لا نستبعد أن يستهدف العدو منشآت دبلوماسية في المنطقة لتوسيع نطاق الحر”.