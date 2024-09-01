إيران: الإعلان عن سبب تحطم طائرة رئيسي

أعلن التلفزيون الإيراني، اليوم الأحد، أن التقرير النهائي للتحقيق في وفاة الرئيس الإيراني السابق إبراهيم رئيسي. أظهر أن الطائرة الهليكوبتر التي كانت تقله سقطت بسبب ظروف جوية معقدة.

وقال المجلس الأعلى للتحقيق في إيران، في وقت سابق، إن احتمال أن يكون سقوط طائرة الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي. ناجماً عن عمل تخريبي “أمر مستبعد”.

كما قال المجلس، في تقرير لاحق، إنه وفقا للعينات واختبارات بقايا وأجزاء المروحية. وطريقة تناثرها ومسافة الأجزاء المنفصلة عن الجسم الرئيسي. فإن احتمالية أن يكون الانفجار ناجما عن أعمال تخريبية أثناء الرحلة. وقبل لحظات من اصطدامها بمنحدرات مرتفعة المروحية، أمر مستبعد.

موضحا أنه “بحسب تقرير الخبراء المختصين، لم تتم ملاحظة أي آثار للحرب الإلكترونية على المروحية المنكوبة”.

في حين أضاف التقرير: “قد تم فحص معظم المستندات والسجلات والمستندات المتعلقة بإصلاح وصيانة المروحية المنكوبة بعناية. كما لم يتم العثور على أي عيوب يمكن أن تكون فعالة في الحادث. من حيث الإصلاح والصيانة”.

وأفاد أن “تقرير الطقس وتوقعاته ليوم 30 ماي من مطار تبريز، إلى الوجهتين الأولى والثانية، حتى الساعة 08:50 صباحا. كانت مواتية ومناسبة لظروف الطيران البصرية. لكنه كان يحتاج إلى مزيد من التحقيق بناء على تلقي آخر المستندات المستلمة. وإفادات طياري وركاب المروحيتين الأخريين”.

كما قال التقرير، إن سعة مروحية الرئيس إبراهيم رئيسي تتناسب من حيث عدد الركاب والمعدات. مع الحد الأقصى للوزن القياسي للطائرة المروحية عند بداية الرحلة. وعند إقلاعها من نقطة الانطلاق إلى الوجهة ومسار العودة.