إيران: المعارضة تتهم السلطات بمحاولة اغتيال!!

اتهمت المعارضة الإيرانية، طهران بمحاولة اغتيال أحد قادتها بلندن، في مسعى إلى النيل ممن يقفون وراء الاحتجاجات المشتعلة في إيران.

واستهدفت محاولة الاغتيال محمود أحمد، وهو معارض يتولى منصب الأمين العام لجبهة الأحواز الديمقراطية.

كما أنه عضو مؤسس وقيادي في المجلس الوطني لقوة الثورة الأحوازية.

وكان أحمد غائبا عن بيته، مساء أول أمس الأربعاء لكن شخصا دخل إلى البيت وأشعل النور ثم غادر دون سرقة.

وتزامنت محاولة الاغتيال الأخيرة، مع تهديد جهاز الاستخبارات الإيرانية، بتصفية كل من كانت له يد في الاحتجاجات حيثما كانوا.