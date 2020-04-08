إيران تبدأ السبت مرحلة جديدة في مكافحة كورونا فلا خيار آخر أمامها!

أعلن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، عن إطلاق بلاده مرحلة جديدة في مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وقال روحاني، أثناء اجتماع حكومي، اليوم الأربعاء: “اعتبارا من السبت سنبدأ المرحلة الأصعب من خطة التباعد الاجتماعي، حيث سنستأنف العمل الاقتصادي في المحافظات ونواصل مكافحة كورونا، وليس أمامنا أي خيار آخر”.

وطلب روحاني من صندوق النقد الدولي القيام بواجبه، بمنح طهران قرضا طارئا بقيمة خمسة مليارات دولار.

وأكد الرئيس الإيراني أن بلاده اضطرت إلى طلب التمويل الطارئ من الصندوق في ظل الظروف الحالية.

وكشف روحاني أن إيران أنتجت أجهزة للكشف عن فئة الذين أصيبوا بفيروس كورونا وتعافوا، دون أن تظهر عليهم أعراض المرض.