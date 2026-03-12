إيران تبدأ هجوما صاروخيا جديدا ضد إسرائيل

افادت وكالة أنباء مهر بأن الحرس الثوري في إيران بدأ هجوما صاروخيا باتجاه الأراضي المحتلة.

و في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه رصد إطلاق صواريخ من إيران. مؤكدا أن منظومات الدفاع الجوي تعمل على اعتراضها.

و أكد نائب القائد العام للحرس الثوري الايراني، العميد علي فدوي، أن القوات البحرية الأمريكية لا توجد ضمن نطاق 700 كيلومتر من السواحل الإيرانية. في رسالة تحمل تحديًا واضحًا لواشنطن في ظل التوترات العسكرية المتصاعدة في المنطقة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور