إيران تتخطى جميع قيود الوكالة الدولية للطاقة الذرية

قررت الحكومة الإيرانية التخلي عن جميع القيود على أنشطتها النووية بموجب الإتفاق النووي المبرم بين إيران والسداسية الدولية.

وجاء في بيان للحكومة الإيرانية: “الخطوة الخامسة والنهائية تنص على التخلي عن جميع القيود المفروضة على أنشطتنا النووية بموجب الإتفاق النووي بما في ذلك مستوى تخصيب اليورانيوم وكمية اليورانيوم المخصب وعدد أجهزة الطرد المركزي”.

وشددت على أنّه من اليوم فصاعدًا لن يكون أمام برنامج إيران النووي أي قيود على مستوى تخصيب اليورانيوم وسيكون النشاط النووي وفقًا لحاجة البلاد الفنية، مؤكدة أنّ إيران ستواصل التعاون كما في السابق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأشارت في بيانها أيضًا إلى أنّ السلطات الإيرانية مستعدة للعودة إلى تطبيق جميع إلتزاماتها بالإتفاق النووي في حال رفع العقوبات الأمريكية، وأنّه تم إبلاغ منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بتنفيذ الخطوة الخامسة بالتنسيق مع رئيس البلاد.