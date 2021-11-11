إيران تثمّن مواقف الجزائر تجاه الكيان الصهيوني وسوريا

ثمن وزیر الخارجیة الإيراني حسین أمیر عبد اللهیان، موقف الجزائر الرافض لمنح الكيان الصهيوني صفة مراقب بالاتحاد الإفريقي. مضيفا أن “الجزائر تصرفت بحكمة ومنطق” بهذا الصدد.

ويأتي تصريح الوزير الإيراني خلال المكالمة الهاتفية التي جمعته بنظيره الجزائري رمطان لعمامرة، وفق ما نقلته وزارة الخارجية الإيرانية.

وأشار الوزير الإيراني إلى أن الجزائر كان لها “موقف قيم وعقلاني” من عودة سوريا لجامعة الدول العربية، معربا عن أمله في أن “ینتج عن الاجتماع القادم لجامعة الدول العربیة فوائد مهمة للأمة الإسلامیة”.

من جهته، وجه وزیر الخارجیة الجزائري دعوة رسمیة لعبد اللهیان لزیارة الجزائر، مؤکدا أهمیة تشكیل لجنة سیاسیة ولجنة لمتابعة العلاقات.

ووصف الجانبان وتیرة العلاقات السیاسیة والبرلمانیة الثنائیة بالإیجابیة والبناءة، كما بحثا التطورات الأخیرة في لیبیا وأكدا أن المشاکل في لیبیا یمكن حلها بمشارکة الأطراف اللیبیة ودون تدخل خارجي.