إيران تحذّر.. إسرائيل تجاوزت الخطوط الحمراء وتدفع الجميع للإنتقام

كشف المكتب الصحفي للرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، أن إسرائيل تجاوزت الخطوط الحمراء. الأمر الذي قد يجبر الجميع على اتخاذ إجراءات إنتقامية.

وأضاف المكتب الصحفي: “جرائم النظام الصهيوني تجاوزت الخطوط الحمراء. وهو ما قد يجبر الجميع على التحرك، وواشنطن تطلب منا عدم القيام بأي شيء. لكنهم مستمرون في تقديم الدعم واسع النطاق لإسرائيل”.

وأوضح المكتب في بيان على موقع “إكس” (تويتر سابقا): “أرسلت الولايات المتحدة رسائل إلى محور المقاومة لكنها تلقت ردا واضحا في ساحة المعركة”.

وتحدّى الرئيس الإيراني، في مقابلة سابقة مع قناة “الجزيرة”. تحذيرات الولايات المتحدة بأن إيران لا ينبغي أن تتورط في الصراع بين إسرائيل و”حماس”.

ونقلت وكالة أنباء “فارس” الإيرانية عن رئيسي، قوله: “تريد واشنطن من إيران ألا تفعل شيئا فيما يتعلق بالصراع الفلسطيني مع إسرائيل، بينما تقدم الولايات المتحدة. في الوقت نفسه، دعمًا واسع النطاق لإسرائيل، ما يجعل دعواتها في النهاية فارغة وغير مجدية”.