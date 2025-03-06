إيران تحظر دبلجة وبث مسلسل “معاوية”..تعرف على السبب

أعلنت هيئة تنظيم الإعلام المرئي والمسموع في ايران حظر دبلجة ونشر مسلسل “معاوية” على كل منصات البث المرئي والمسموع. ومن ضمنها الوسائط القائمة على النشر وتلك القائمة على المستخدِمين.

وأفادت وكالة “تسنيم” للأنباء بأنه بناء على إعلان نائب مسؤول قسم الرقابة في هيئة تنظيم الإعلام المرئي والمسموع في إيران، فإن مسلسل “معاوية”. وهو من إنتاج شبكة MBC السعودية، غير قابل للنشر في جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة في البلاد بسبب روايته الجديدة لحياة معاوية و”محاولته تبرئة ساحة أسرة بني أمية”. بحسب وصف الوكالة.

وعلى هذا الأساس، وبناء على مراسلة من هيئة تنظيم قواعد وسائل الإعلام المرئية والمسموعة في الفضاء الإلكتروني إلى المنصات. المرخصة من قبل الهيئة بتاريخ 13 مارس من هذا العام، تم الإعلان عن حظر دبلجة هذا المحتوى وأي نوع من بثه.

وأضافت “تسنيم”: “تم إبلاغ أن بعض الوسائط القائمة على المستخدِمين قامت بنشر النسخة الأصلية باللغة العربية للحلقتين الأولى والثانية. وقد تمت بالتعاون مع النيابة العامة الإيرانية إزالة الحلقتين المذكورتين من جميع الوسائط القائمة على المستخدمين”.

وفي وقت سابق، أعلنت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية منع بث مسلسل “معاوية” ضمن قناة MBC-العراق. وأكدت أن “بث أعمال ذات طابع تاريخي جدلي قد يؤدي إلى إثارة السجالات الطائفية، مما يهدد السلم المجتمعي. ويؤثر على النسيج الاجتماعي، خاصة خلال شهر رمضان”.