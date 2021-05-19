إيران تدعم حرب الفلسطينيين ضد الكيان الصهيوني

أعلن قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، اليوم الأربعاء، عن دعم بلاده لحرب الفلسطينيين ضد الكيان الصهيوني.

وقال سلامي، خلال كلمة ألقاها في تجمع بطهران لدعم الشعب الفلسطيني: “لم يبق أي مكان آمن لأي صهيوني في الأراضي المحتلة”.

وأضاف اللواء: “الفلسطينيون يصنعون ملحمة جديدة ويضربون تل أبيب بصواريخ قاسم وسجيل ونحن سنبقى إلى جانبكم دائما”.

واعتبر سلامي، أن “الكيان الصهيوني، يقف اليوم أمام طريق مسدود فلا يمكنها متابعة عملياتها العسكرية ولا يمكنها إيقافها”.

وأشار سلامي إلى أن “فلسطين اليوم تتغير وتقود ساحة المواجهة بالصواريخ بينما إسرائيل تتصدع”.