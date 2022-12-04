إيران تراجع قانون الحجاب

قرر البرلمان والسلطة القضائية في إيران إجراء مراجعة لقانون الحجاب. الذي أصبح إلزاميا منذ عام 1983. ويأتي تحرك البرلمان عقب اندلاع الاحتجاجات الدامية.

رغم أن الدوريات المشابهة لدوريات التوجيه كانت تعمل بأشكال مختلفة منذ الثمانينيات في إيران. فإن نشاط هذه الدوريات تحت هذا الاسم بدأ في عام 2005.

وتتكون دوريات التوجيه من عربة نقل مجهزة بطاقم من الذكور الذين يراقبون النساء، والرجال أحيانا. في الأماكن العامة المزدحمة كمراكز التسوق والساحات ومحطات مترو الأنفاق. ثمّ تقوم باعتقال كل من تخالف “اللبس العام” وبالأخص الحجاب.

عند اعتقال “مخالفة” ما، يتمّ نقلها مُباشرة. إلى منشأة إصلاحية أو إلى مركز للشرطة. وتلقى على مسامعها محاضرة حول كيفية ارتداء الملابس. ثم يُطلق سراحها في نفس اليوم. في العادة بعد حضور أحد أفراد العائلة وغالبا ما يكون ذكرا.