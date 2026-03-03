إيران تستهدف تجمعا لقوات أمريكية في دبي بطائرات مسيّرة وصواريخ

أعلن حرس الثورة الإيراني استهداف تجمع لقوات أمريكية في دبي بهجوم مركب من طائرات مسيّرة وصواريخ.

وأكد حرس الثورة، عبر حسابه على تطبيق “تليغرام”، أن التجمع الذي تمت مهاجمته في الإمارات يضم أكثر من 160 عنصراً من مشاة البحرية الأمريكية.

وكتب حرس الثورة أن قواته البحرية نفذت هجوما مركبا خلف مقتل أكثر من 40 عنصرا وإصابة أكثر من 70 آخرين من بين 160 شخصا كانوا في الموقع المستهدف في دبي.

وتابع حرس الثورة أن الطائرات المسيّرة أصابت أهدافها بنجاح.