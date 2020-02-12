إيران تسجل أول حالة وفاة يشتبه بإصابتها بفيروس كورونا

أفادت صحيفة “إيران” الرسمية، اليوم الأربعاء، إن إمرأة إيرانية توفيت بسبب ما يشتبه بأنه عدوى فيروس كورونا.

ونقل موقع “سكاي نيوز العربية”، عن الصحيفة، أن المرأة التي تبلغ من العمر 63 عاما، توفيت الإثنين الماضي بطهران.

وأمرت السلطات الإيرانية، فتح تحقيق في سبب وفاة السيدة.

ومن جهته، نفى المتحدث بإسم وزارة الصحة الإيرانية، هذا التقرير، مؤكدا بأنه لا توجد أي حالات إصابة بفيروس كورونا في إيران.

وأعلنت السلطات الصينية، اليوم الأربعاء، أن عدد الوفيات بهذا الفيروس قد بلغ 1115 شخصا.

بينما بلغ عدد الحالات المؤكدة بالإصابة بكورونا أكثر من 45 ألف مصاب في العالم، في حين تمكن نحو 5 آلاف مصاب من الشفاء من الفيروس.