إيران تسجل ثاني أكبر عدد من الوفيات بفيروس كورونا بعد الصين

أعلنت إيران، اليوم السبت، وفاة شخص خامس من جراء إصابته بكورونا، واكتشاف 10 إصابات جديدة بهذا الفيروس.

وحسب موقع “سكاي نيوز العربية”، ارتفع عدد الوفيات بهذا الفيروس في إيران، إلى 5 حالات، كما ارتفع عدد الإصابات إلى 28 حالة.

وقال المتحدث بإسم وزارة الصحة الإيرانية، كيانوش جهان بور: “لدينا 10 إصابات إضافية مؤكدة بفيروس كورونا، وللأسف توفي أحد هؤلاء المصابين الجدد”.

وبهذا العدد من الوفيات، أصبحت إيران ثاني أكثر الدول التي تسجل حالات وفاة بعد الصين.

من جهة ثانية، علقت إيران جميع الرحلات الدينية إلى العراق بسبب مخاوف من انتشار فيروس كورونا الجديد، حسب وكالة فارس الإيرانية للأنباء.

وكان السلطات العراقية قد نصحت مواطنيها، الجمعة، بعدم السفر إلى إيران، بعد الارتفاع المطرد في عدد الإصابات بالفيروس الجديد.