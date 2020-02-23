إيران تسجل وفاة ثامنة بفيروس كورونا

سجلت إيران اليوم الأحد، ثامن وفاة بفيروس كورونا المستجد.

وقد أعلنت السلطات في إيران، أمس السبت، عن حالة وفاة سادسة بفيروس كورونا المستجد.

وقال محافظ مركزي لوكالة الأنباء الحكومية الإيرانية، إن الفحوص التي أجريت على المريض الذي توفي في مدينة آراك وسط البلاد، أكدت إصابته بالفيروس.

وقررت إيران إغلاق مدارس وجامعات ومراكز تعليمية في مدينتين في وسط البلاد، لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد، وفق ما أعلن التلفزيون الإيراني السبت.

وأعلن كيانوش جهان بور، المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، عبر التلفزيون الرسمي، السبت، اكتشاف 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا في البلاد.

ومعظم حالات الإصابة، بما في ذلك ثمانية من حالات الإصابة الجديدة، في مدينة قم التي تبعد 120 كيلومترا إلى الجنوب من العاصمة طهران.