إيران تشن هجوما بـ 20 صاروخا على الأراضي الفلسطينية المحتلة

كشفت وسائل إعلام أن صفارات الإنذار تدوّي في الأراضي الفلسطينية المحتلة بعد رصد صواريخ أطلقت من إيران.

وتحدثت المصادر ذاتها عن تقديرات بشن إيران هجوما بـ 20 صاروخا على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

كما أكدت المصادر نفسها اعتراض صواريخ إيرانية أطلقت على وسط وشمال الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وكشفت قناة الجزيرة، نقلا عن هيئة البث الإسرائيلية، أن أنباء أولية عن سقوط صواريخ في مواقع في منطقة وسط إسرائيل.

وأضافت الجزيرة عن الجيش الإسرائيلي أنه تم رصد إطلاق صواريخ من إيران وأنظمة الدفاع تعمل لاعتراض التهديد.