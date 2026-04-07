إيران تضع شروطها للمفاوضات: رفع العقوبات وانسحاب أمريكي مقابل تهدئة مؤقتة

أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أن جولة جديدة من المفاوضات ستنطلق يوم الجمعة في العاصمة الباكستانية إسلام أباد. ، وسط ما وصفه بـ”انعدام الثقة التام” في الجانب الأمريكي.

وأوضح المجلس أن المقترح الإيراني يرتكز على جملة من الشروط الأساسية، أبرزها الرفع الكامل للعقوبات المفروضة على إيران، إلى جانب الإفراج عن الأصول المالية الإيرانية المجمدة في الخارج، في خطوة تعتبرها طهران ضرورية لبناء أي مسار تفاوضي جاد.

كما شددت طهران على أن رؤيتها للحل تتضمن انسحاب القوات الأمريكية من جميع القواعد العسكرية في المنطقة، وهو مطلب لطالما شكل نقطة خلاف رئيسية في العلاقات بين البلدين.

من جانبه، صرّح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن العبور الآمن عبر مضيق هرمز سيكون متاحًا لمدة أسبوعين.وذلك في إطار تنسيق مع القوات المسلحة الإيرانية، في إشارة إلى تهدئة مؤقتة مرتبطة بسير المفاوضات.

وأضاف عراقجي أن بلاده مستعدة لوقف عملياتها الدفاعية.في حال تم وقف الهجمات ضد إيران.مؤكدًا أن القوات المسلحة الإيرانية تمتلك القدرة على الرد، لكنها تفضل إتاحة المجال للحلول الدبلوماسية.

وتأتي هذه التطورات في سياق تصعيد إقليمي متزايد، حيث يُنظر إلى هذه التصريحات على أنها محاولة لفرض شروط تفاوضية واضحة.مقابل الانخراط في مسار تهدئة مؤقتة قد يفتح الباب أمام اتفاق أوسع، إذا ما توفرت الضمانات الكافية من جميع الأطراف.